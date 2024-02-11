«Барселона» определилась, как поступить с Ферраном Торресом летом

Каталонская «Барселона» приняла решение по своему нападающему Феррану Торресу, которого пресса связывала с уходом из клуба ближайшим летом. Как сообщает журналист Фернандо Поло, испанец останется в стане «сине-гранатовых» на следующий сезон.

Источник объяснил выбор руководства тем, что Торрес является очень универсальным игроком, который способен закрыть любую позицию в атаке и обладает хорошим голевым чутьём. «Барселоне» также нравится, что Ферран не устраивает скандал, если начинает матчи со скамейки запасных.

Напомним, Торрес перебрался в «Барселону» два года назад из «Манчестер Сити» за 55 миллионов евро.