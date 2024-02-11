«Атлетико» выбрал замену Облаку

Мадридский «Атлетико» определился с голкипером, который может заменить в команде Яна Облака. Словенец может покинуть испанский топ-клуб летом, интерес к нему проявляет «Манчестер Юнайтед».

Согласно данным журналистов портала Todofichajes, на место Облака «матрасники» хотят пригласить вратаря «Лас-Пальмаса» Альваро Вальеса. Сумма отступных за его трансфер составляет 15 миллионов евро.

В нынешнем сезоне чемпионата Испании Вальес провел 24 поединка за «Лас-Пальмас». 26-летний вратарь попустил 20 голов, а в девяти матчах сохранил свои владения в неприкосновенности.