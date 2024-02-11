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Чемпионат Испании. Ла Лига

Винисиус: «Надеюсь, президент «Реала» позволит мне очень долго выступать за этот клуб»

11 Февраля 2024 • 12:17 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Жирона

Вингер мадридского «Реала» Винисиус Жуниор обратился к президенту «королевского клуба» Флорентино Пересу. Бразильский футболист хочет задержаться на «Сантьяго Бернабеу» на максимально длительный срок.

«Я всегда счастлив играть за «Реал» Мадрид. Надеюсь, президент позволит мне очень долго выступать за этот клуб. Джуд Беллингем? В этом сезоне он является лучшим. Все мы – большая семья», – цитирует Винисиуса журналист Фабрицио Романо.

В этом розыгрыше чемпионата Испании Винисиус отметился семью голами и четырьмя результативными передачами. Это при том, что бразилец пропустил несколько матчей из-за травмы.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Винисиус Жуниор

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