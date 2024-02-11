Кричалка фанатов «Реала» о Хави рассмешила Беллингема и Крооса

Во время поединка чемпионата Испании между «Реалом» и «Жироной» мадридские фанаты скандировали кричалки о главном тренере «Барселоны». «Хави, оставайся» доносилось с трибун «Сантьяго Бернабеу». Об этом рапортует газета Marca.

В этот момент телеканал, транслировавший встречу, показал полузащитников «сливочных» Тони Крооса и Джуда Беллингема, которые находились на скамейке запасных. Оба игрока рассмеялись, услышав выкрики болельщиков.

Напомним, что «Реал» разгромил «Жирону» со счетом 4:0 и закрепился на первом месте в Ла Лиге. «Барселона» располагается на третьей строчке.