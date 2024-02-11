Анчелотти раздражён продолжающимися вопросами о Мбаппе

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти после победы над «Жироной» (4:0) в матче 24-го тура Ла Лиги ответил на вопрос журналиста о возможном трансфере Килиана Мбаппе из «ПСЖ».

Итальянский специалист был раздражён вопросом журналиста о лидере сборной Франции.

«Вы продолжаете спрашивать меня об игроке, который играет за другую команду. У нас здесь лучшие игроки мира», — приводит слова Анчелотти GetFootballFrance.com.

Специалист перечислил половину состава «Реала», акцентируя внимание на то, что он считает нынешний состав «сливочных» лучшим в мире.

25-летний Мбаппе в текущем сезоне провёл 29 матчей за команду из Парижа, в которых отметился 30 голами и отдал семь результативных передач. Его контракт с «ПСЖ» истекает летом 2024 года.