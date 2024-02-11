Семшов дал прогноз на матч «Барселона» - «Гранада»

Бывший полузащитник сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от поединка чемпионата Испании между каталонской «Барселоной» и «Гранадой».

«Матч пройдет в Барселоне, ставлю на хозяев. «Барселона» победит, забив при этом не меньше трех мячей. Ставка: тотал «Барселоны» больше 2,5», - передает слова эксперта «ВсеПроСпорт».

Поединок между «Барселоной» и «Гранадой» состоится сегодня, 11 февраля, на стадионе в Каталонии. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.

Перед этим матчем хозяева занимают третье место в турнирной таблице, а гости находятся на предпоследней строчке.