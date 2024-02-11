Конте не предлагал свои услуги «Барселоне»

Бывший наставник сборной Италии Антонио Конте не возглавит каталонскую «Барселону» в обозримом будущем. Как утверждает издание Mundo Deportivo, итальянский специалист не предлагал свои услуги «сине-гранатовым». Руководства «Барселоны» также не заинтересовано в приглашении Конте.

Антонио ближайшим летом с большой долей вероятности должен возглавить итальянский клуб. Ранее Конте называли фаворитом на роль наставника «Милана». За свою карьеру Антонио успел поработать во главе таких клубов, как «Ювентус», «Челси», миланский «Интер» и «Тоттенхэм».

Сообщалось, что фаворитом на пост главного тренера «Барселоны» является Ханс-Дитер Флик.