Флик ищет себе ассистента, который говорит на немецком и испанском

Бывший тренер «Баварии» Ханс-Дитер Флик во всю продолжает готовиться к назначению в каталонскую «Барселону». Напомним, немец является одним из фаворитов на замену Хави Эрнандесу, который оставит пост наставника «сине-гранатовых» по окончании сезона.

По информации от журналиста Альфредо Мартинеса, Флик уже начал искать себе ассистента, который говорит на немецком и испанском языках. Сам Ханс-Дитер приступил к изучению испанского несколько дней назад.

Напомним, Флик ранее побеждал с «Баварией» в Лиге чемпионов. Во главе сборной Германии наставник потерпел неудачу – его команда не смогла выйти из своей группы на последнем чемпионате мира.