Тренер «Гранады»: «Выиграть у «Барселоны» — сложная, но не невыполнимая задача»

Главный тренер «Гранады» Александер Медина поделился ожиданиями от матча 24-го тура чемпионата Испании против «Барселоны».

По мнению специалиста, для победы в предстоящей встрече его команда должна будет продемонстрировать свою лучшую игру.

«Гранаде нужно сыграть с большой концентрацией, интенсивностью и порядком. Провести идеальный матч и выиграть у «Барселоны» — это сложная, но не невыполнимая задача», — цитирует Медину AS.com.

Матч «Барселона» — «Гранада» состоится сегодня, 11 февраля. Начало этой игры запланировано на 23:00 по московскому времени.

Отметим, что на сегодняшний день «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице Ла Лиги. «Гранада» же идёт на предпоследней 19-й строчке.