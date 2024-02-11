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Чемпионат Испании. Ла Лига

Витор Роке высказался о решении Хави уйти из «Барселоны»

11 Февраля 2024 • 10:50 Комментировать

Новичок каталонской «Барселоны» Витор Роке отреагировал на новость об уходе Хави Эрнандеса с поста главного тренера. Специалист покинет команду по завершении нынешнего сезона.

«Я расстроился, когда узнал об этом. В оставшихся матчах команда отдаст все силы ради тренера. Мы будем работать для него в каждом матче. Хотим выиграть трофеи», - передает слова бразильского нападающего Mundo Deportivo.

После 23 туров «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. «Сине-гранатовые» отстают от лидирующего «Реала» на 11 баллов. В плей-офф Лиги чемпионов подопечные Хави встретятся с итальянским «Наполи».

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