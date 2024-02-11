Беллингем побил рекорд сразу пяти звёзд «Реала»

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем принял участие в поединке 24-го тура чемпионата Испании против «Жироны». В этой встрече он отметился двумя забитыми мячами.

На счету 20-летнего англичанина уже 20 голов в 29 матчах нынешнего сезона. В Ла Лиге в активе Беллингема 16 мячей. В своем дебютном сезоне на внутреннем уровне за «Реал» Джуд превзошел по числу голов сразу пятерых бывших игроков «сливочных»: Дэвида Бекхэма (13), Майкла Оуэна (13), Микаэля Лаудрупа (12), Арьена Роббена (11) и Уэсли Снейдера (11).

Беллингем перебрался в «Реал» летом прошлого года за 103 миллиона евро.