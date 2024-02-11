Анчелотти: «Лучший матч «Реала» в сезоне»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти дал интервью журналистам после домашнего матча с «Жироной». Центральный поединок 24-го тура Ла Лиги завершился крупной победой «королевского» клуба со счетом 4:0.

«Мне было очень приятно наблюдать за игрой команды. Это был лучший матч «Реала» в этом сезоне. Мои подопечные показали себя хорошо, как в защите, так и в нападении. Мы доставили много проблем сопернику в переходных фазах. Проблемы из-за травм защитников наложили дополнительные функции на команду», - передает слова итальянца Mundo Deportivo.

«Реал» набрал 61 очко и уверенно лидирует в турнирной таблице Ла Лиги.