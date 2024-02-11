Беллингем легко побил достижение Бекхэма в «Реале»

Хавбек мадридского «Реала» Джуд Беллингем оформил дубль в матче 24-го тура чемпионата Испании против «Жироны» (4:0).

На счету английского полузащитника уже 20 голов за «королевский» клуб в 29 встречах. По количеству забитых мячей за «Реал» Джуд сравнялся с соотечественником Дэвидом Бекхэмом. Однако на это «Бексу» понадобилось целых 155 игр. Таким образом, Беллингем превзошел своего коллегу по амплуа, забив 20 голов намного быстрее.

Полузащитник перебрался в «Реал» из дортмундской «Боруссии» летом прошлого года. За трансфер англичанина «сливочные» заплатили 103 миллиона евро.