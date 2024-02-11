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Чемпионат Испании. Ла Лига

Беллингем установил уникальный рекорд «Реала»

11 Февраля 2024 • 09:25 Комментировать

Атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметился дублем во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Жироны». Мадридский гранд разгромил соперника со счетом 4:0.

Стоит отметить, что на счету английского футболиста стало 15+ забитых мячей. Джуд стал первым полузащитником «сливочных» с таким количеством голов за сезон Ла Лиги. В общей сложности на счету Беллингема 16 результативных ударов по воротам в 21 поединке чемпионата страны.

После 24 туров Ла Лиги мадридский гранд уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Беллингем получит фирменный логотип от Adidas

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Джуд Беллингем
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