Атакующий полузащитник «Реала» Джуд Беллингем отметился дублем во вчерашнем матче чемпионата Испании против «Жироны». Мадридский гранд разгромил соперника со счетом 4:0.

Стоит отметить, что на счету английского футболиста стало 15+ забитых мячей. Джуд стал первым полузащитником «сливочных» с таким количеством голов за сезон Ла Лиги. В общей сложности на счету Беллингема 16 результативных ударов по воротам в 21 поединке чемпионата страны.

После 24 туров Ла Лиги мадридский гранд уверенно лидирует в турнирной таблице, опережая ближайшего преследователя на пять очков.

Беллингем получит фирменный логотип от Adidas