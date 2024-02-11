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Чемпионат Испании. Ла Лига

Тренер «Жироны» - после 0:4: «Реал» - команда из другой лиги»

11 Февраля 2024 • 09:12 Комментировать

В центральном матче 24-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» разгромно обыграл «Жирону» на домашнем поле со счетом 4:0. Главный тренер гостей Мичел прокомментировал неудачу своей команды.

«Моя команда не достигла уровня, который нужен для конкуренции с «Реалом». Этот результат больше заслуга соперника, чем наш провал. Мы играли на максимуме, но они были лучше нас. Это поражение поможет нам стать лучше. В таких матчах ты осознаешь реальность. «Реал» - команда из другой лиги», - передает слова Мичела AS.

«Реал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Испании, а «Жирона» идет второй.

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