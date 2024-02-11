Родриго отреагировал на возможный трансфер Мбаппе в «Реал»

Звездный форвард мадридского «Реала» Родриго высказался насчет потенциального трансфера Килиана Мбаппе. 25-летний француз может перейти в испанский гранд грядущим летом.

«Если Килиан перейдет к нам, то усилит команду. Он сейчас является одним из лучших в мире. Я хочу играть с сильнейшими футболистами», - передает слова бразильца инсайдер Фабрицио Романо в соцсетях.

Ранее появилась информация, что Мбаппе покинет «ПСЖ» летом и присоединится к «Реалу» в статусе свободного агента.

В нынешнем сезоне нападающий поучаствовал в 29 поединках и записал на свой счет 30 забитых мячей.

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