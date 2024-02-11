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Анчелотти сравнил Беллингема с легендой «Реала»

11 Февраля 2024 • 08:20 Комментировать

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре полузащитника команды Джуда Беллингема. Итальянский специалист сравнил англичанина с легендарным Зинедином Зиданом.

«Есть аспекты игры, в который Джуд напоминает мне Зинедина. У них обоих незаурядное мастерство в работе с мячом. У Зидана была получше техника, но Беллингем чаще играет на острие. В моменте со своим первым голом в ворота «Жироны» он сделал то, что многим футболиста не под силу», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

В матче с «Жироной» Беллингем забил два гола. «Реал» одержал победу со счетом 4:0.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Карло Анчелотти Зинедин Зидан Джуд Беллингем ещё теги
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