Анчелотти сравнил Беллингема с легендой «Реала»

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался об игре полузащитника команды Джуда Беллингема. Итальянский специалист сравнил англичанина с легендарным Зинедином Зиданом.

«Есть аспекты игры, в который Джуд напоминает мне Зинедина. У них обоих незаурядное мастерство в работе с мячом. У Зидана была получше техника, но Беллингем чаще играет на острие. В моменте со своим первым голом в ворота «Жироны» он сделал то, что многим футболиста не под силу», - передает слова тренера пресс-служба клуба.

В матче с «Жироной» Беллингем забил два гола. «Реал» одержал победу со счетом 4:0.