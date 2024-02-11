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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Лас-Пальмас» в последних атаках вырвал победу над «Валенсией»

11 Февраля 2024 • 01:01 Комментировать
Лас-Пальмас
2:0
Валенсия
окончен

В 24-м туре Ла Лиги «Лас-Пальмас» и «Валенсия» провели упорный матч. Хозяева поля почти   всё время контролировали   мяч, а противник сделал ставку на контригру. На 44-й минуте был нанесен первый более-менее опасный удар, Кристиан Москера головой не попал в створ. Во втором тайме было больше интересных атак, но все попытки открыть счет были несерьезными вплоть до 89-й минуты. Марк Кардона набросил мяч в штрафную, и Алехандро Суарес ударом головой принес победу хозяевам - 1:0. Уже перед свистком Марк Кардона оформил дубль в контратаке.

У соперников по 35 очков, они делят восьмое место.

Протокол игры  
Лас-Пальмас2:0Валенсия
(1:0) Суарес Алехандро89'  
(2:0) Кардона Марк90'  
Вальес АльвароСуарес АлехандроКоко СаульМармол Мика  48'Кардона СерхиПарк Марвин 90' (Гонсалес Фабио ( 90') Муньос Хави 90' (Араухо Хулиан ( 90') Перроне Максимо 80' (Луаодис Энзо ( 80') Родригес КирьянМунир Эль-Хаддади 84' (Кардона Марк ( 84'  90') Рамирес Сандро 80' (Молейро Альберто ( 80')
Запасные: Эррера КристианAlvaro KilaneСинкгравен ДэйлиПехиньо ФрансискоAlejandro Gonzalez GorrinКаба СориХерцог Хуанма
Мамардашвили ГеоргийФулкье ДимитриМоскера КристианОзкаджар ДженкГайя ХосеПерес Фран 74' (Каньос Серхи ( 74') ПепелуГильямон УгоГерра Хавьер 74' (Васкес Хесус ( 74') Дуро Уго 86' (Мари Альберто ( 86') Амалла Селим 67' (Гонсалес Петер ( 67')
Запасные: Яремчук РоманДьякаби МуктарРиверо КристианГасиоровски ЯрекХауме ДоменекГосальбес ПаблоИрансо Рубо
10 февраля. Стадион "Гран Канария".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Валенсия Лас-Пальмас

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