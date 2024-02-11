«Лас-Пальмас» в последних атаках вырвал победу над «Валенсией»

В 24-м туре Ла Лиги «Лас-Пальмас» и «Валенсия» провели упорный матч. Хозяева поля почти всё время контролировали мяч, а противник сделал ставку на контригру. На 44-й минуте был нанесен первый более-менее опасный удар, Кристиан Москера головой не попал в створ. Во втором тайме было больше интересных атак, но все попытки открыть счет были несерьезными вплоть до 89-й минуты. Марк Кардона набросил мяч в штрафную, и Алехандро Суарес ударом головой принес победу хозяевам - 1:0. Уже перед свистком Марк Кардона оформил дубль в контратаке.
У соперников по 35 очков, они делят восьмое место.
Протокол игры
|(1:0) Суарес Алехандро89'
|(2:0) Кардона Марк90'
Вальес Альваро•Суарес Алехандро•Коко Сауль•Мармол Мика• 48'Кардона Серхи•Парк Марвин90' (Гонсалес Фабио (90') •Муньос Хави90' (Араухо Хулиан (90') •Перроне Максимо80' (Луаодис Энзо (80') •Родригес Кирьян•Мунир Эль-Хаддади84' (Кардона Марк (84') • 90'Рамирес Сандро80' (Молейро Альберто (80')
Мамардашвили Георгий•Фулкье Димитри•Москера Кристиан•Озкаджар Дженк•Гайя Хосе•Перес Фран74' (Каньос Серхи (74') •Пепелу•Гильямон Уго•Герра Хавьер74' (Васкес Хесус (74') •Дуро Уго86' (Мари Альберто (86') •Амалла Селим67' (Гонсалес Петер (67')
10 февраля. Стадион "Гран Канария".
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