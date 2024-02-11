«Лас-Пальмас» в последних атаках вырвал победу над «Валенсией»

В 24-м туре Ла Лиги «Лас-Пальмас» и «Валенсия» провели упорный матч. Хозяева поля почти всё время контролировали мяч, а противник сделал ставку на контригру. На 44-й минуте был нанесен первый более-менее опасный удар, Кристиан Москера головой не попал в створ. Во втором тайме было больше интересных атак, но все попытки открыть счет были несерьезными вплоть до 89-й минуты. Марк Кардона набросил мяч в штрафную, и Алехандро Суарес ударом головой принес победу хозяевам - 1:0. Уже перед свистком Марк Кардона оформил дубль в контратаке.

У соперников по 35 очков, они делят восьмое место.