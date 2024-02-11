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Чемпионат Испании. Ла Лига

Каряка: У Захаряна сильная команда, ему нужно время

11 Февраля 2024 • 00:00 Комментировать
Мальорка
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Реал Сосьедад
18.02 20:30

Бывший футболист «Бенфики» Андрей Каряка высказался об адаптации российского полузащитника Арсена Захаряна в «Реал Сосьедаде».

«Ему нужно время. Команда сильная у него, играет в Лиге чемпионов. Конкуренция серьезная и сложно пробиться в основу. Посмотрим, дайте ему время», — приводит слова Каряки Legalbet.

В текущем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 25 матчах в футболке «Реал Сосьедада», в которых стал автором одной результативной передачи.

После 24 туров «Реал Сосьедад» занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Испании, имея в своей копилке 37 набранных очков.

Захарян в 25-й раз подряд ушёл с поля без голов

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Реал Сосьедад Андрей Каряка Арсен Захарян ещё теги

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МАЛЬОРКА РЕАЛ СОСЬЕДАД
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