Анчелотти оценил игру Карвахаля в центре обороны

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился мнением об игре Даниэля Карвахаля на позиции центрального защитника.

— Карвахаль сказал, что играть справа и слева — одно и то же, поэтому я поставил его левее, потому что Тчуамени предпочитает действовать правее. Казалось, что Карвахаль провел на этой позиции уже 400 матчей. Сегодня его не в чем упрекнуть, — приводит слова Анчелотти Madrid Xtra.

Напомним, в матче 24-го тура чемпионата Испании «Реал» разгромил на своем поле «Жирону». Встреча между командами завершилась со счетом 4:0.

В следующем туре «сливочные» сыграют на выезде с «Райо Вальекано». Матч пройдет 18 февраля, начало — в 16:00 по мск.