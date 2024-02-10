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Чемпионат Испании. Ла Лига

Анчелотти оценил игру Винисиуса

10 Февраля 2024 • 23:22 Комментировать
Реал Мадрид
4:0
Жирона

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти поделился комментарием об игре нападающего Винисиуса Жуниора в матче с «Жироной».

Встреча 24-го тура Ла Лиги завершилась крупной победой «Реала» со счетом 4:0. Винисиус провел на поле 77 минут, забил один мяч и оформил два ассиста.

— Когда Винисиус играет на таком уровне, для меня он является лучшим футболистом в мире, — цитирует Анчелотти журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 23-летний бразилец принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых забил 12 голов и записал на свой счет семь голевых передач.

После 24 туров «Реал» возглавляет турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 61 очко.

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Евро-Футбол.Ру,
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