«Реал» не проигрывает дома с апреля 2023 года

В субботу, 10 февраля, мадридский «Реал» встречался с «Жироной» в рамках 24-го тура чемпионата Испании.

Встреча между командами завершилась крупной победой «сливочных» со счетом 4:0.

Данной победой подопечные Карло Анчелотти смогли продлить свою беспроигрышную серию на своем поле до 25 матчей. Последний раз «Реал» проигрывал на «Сантьяго Бернабеу» в апреле прошлого года. Напомним, тогда в рамках восьмого тура чемпионата Испании «Реал» уступил «Вильярреалу» со счетом 2:3.

После 24 туров «сливочные» возглавляют турнирную таблицу Ла Лиги, имея в копилке 61 очко. Отрыв от идущей на втором месте «Жироны» составляет пять баллов.