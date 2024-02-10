Выскочка поставлена на место: «Реал» уничтожил «Жирону» и ушёл в отрыв

Мадридский «Реал» проводил в Ла Лиге второй подряд большой матч. После ничьей в дерби с «Атлетико» мадридцы играли дома против «Жироны».

К отчётному матчу «Реал» подходил, имея двухочковое преимущество над «Жироной» при равном количестве проведённых встреч. Хотя «сливочные» вполне могли иметь отрыв в четыре балла – для этого им не надо было пропускать от «Атлетико» в компенсированное время в предыдущем туре.

С другой стороны, «Жирона» имела бы поровну очков со столичным «Реалом» по итогам 23-го тура, если бы выиграла у «Реал Сосьедада». Если брать первый круг, то там «Жирона» и мадридский «Реал» пересеклись 30 сентября. Каталонцы тогда дома получили 0:3.

С того времени «Жирона» взяла за правило никому не проигрывать в чемпионате Испании. Пятнадцать подряд без поражений набрала себе таким образом команда Мичела. У «Реала» беспроигрышная серия в Ла Лиге была немного больше – семнадцать матчей.

Винисиус Жуниор не попал в старт на матч с «Атлетико» из-за травмы, полученной на предматчевой разминке. А сейчас никакая напасть не набросилась на Вини. Карло Анчелотти выпустил его с первых минут, и тот отпраздновал своё возвращение быстрым голом.

Вальверде записал на свой счёт результативную передачу, поделившись с Винисиусом мячом на левом полуфланге. Бразилец использовал свою дальнюю пушку и вонзил сферу в дальний угол (1:0). Интриги серьёзно поубавилось.

Трудно было «Жироне» действовать в созидании. Игра через пас у неё не получалась. Когда Камавинга пошёл в рывок с центра поля, гостям повезло, что Хуанпе успел толкнуть его до своей штрафной площади. Иначе был бы пенальти. А так – жёлтая карточка и штрафной удар.

Интересно разыграли это стандартное положение мадридцы. Кросс покатил мяч, Родриго остановил, и Вальверде приложился по воротам. Гассанига оказался готов к такому развитию событий. Но «Жирона» оказалась не готова исправить счёт на табло до перерыва, сравнять его.

«Реал» зато удвоил своё преимущество. Винисиус с левого фланга в обвод Коуто пробросил мяч на Беллингема, который легко увёл мяч в левую сторону от Гассаниги, после чего поразил пустой створ ударом в дальний угол (2:0).

Когда Беллингем только получил пас от Винисиуса, вероятность его гола оценивалась в 22,5 процента, то есть обычно такие моменты реализуются в четверти случаев. А когда Джуд уже обыграл Гассанигу, соответствующий показатель у него резко вырос до 93,9 процента.

В перерыве Мичел выпустил Пабло Торре вместо Порту. «Жирона» попыталась начать как с чистого листа, но хватило её лишь на прострел Гутьерреса, который нейтрализовал Лунин. Потом «Реал» снова начал подтверждать свой класс.

Мичелу надо было менять Коуто, который стал антигероем «Жироны» в новых двух голевых атаках «сливочных». Винисиус на левом фланге обвёл Яна и прострелил, Гассанига отбил мяч перед собой, а Беллингем отправил его в сетку (3:0).

Джуд вскоре был заменён из-за травмы – хозяева забили свой очередной гол уже без него. Родриго в глубине беззастенчиво отобрал мяч у замешкавшегося Коуто, продвинулся вперёд и нанёс неотразимый удар в правый угол (4:0).

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На этом дело уже было с лихвой сделано. Коуто мог чуть скрасить картину для гостей, но не попал обводящим ударом в левый угол. «Реал» разгромил «Жирону» ещё крупнее, чем в первом круге. «Сливочные» – в отрыве на пять очков. В Ла Лиге ещё будут вопросы по чемпионству?

Хозяева, кстати, ещё не реализовали пенальти. Опять-таки, Ян Коуто привёз одиннадцатиметровый, сфолив против Гюлера. Но Хоселу с точки пробил в левую штангу. Арбитр не стал уже мучить «Жирону» и дал свисток без добавленных минут.

Кирилл Иванцов