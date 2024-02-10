«Реал» потерял Беллингема перед Лигой чемпионов

В субботу «Реал» проводит важный матч Ла Лиги против «Жироны» и по ходу второго тайма громит соперника. Полузащитник Джуд Беллингем стал автором дубля, после чего, к сожалению, получил травму. Карло Анчелотти пришлось менять англичанина и выпускать на поле Браима Диаса.

После игры Анчелотти наверняка расскажет, насколько серьёзной является травма Беллингема. Как тут не отметить, что уже во вторник «Реалу» предстоит первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов против «РБ Лейпцига».

Следить за игрой между «Реалом» и «Жироной» во всех подробностях можно в текстовой трансляции, которую проводит портал LiveResult.