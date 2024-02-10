Беллингем оформил четвёртый дубль в сезоне

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем дважды поразил ворота «Жироны» в матче 24-го тура чемпионата Германии.

На данный момент продолжается встреча между «Реалом» и «Жироной», в которой подопечные Карло Анчелотти громят своего соперника со счетом 3:0. Напомним, первый гол «Реала» забил Винисиус Жуниор, а два последующих записал на свой счет Беллингем.

Стоит отметить, что 20-летний Беллингем является лучшим бомбардиром Ла Лиги. Сейчас на его счету уже 16 голов в 21 матче.

Текстовая трансляция поединка между «Реалом» и «Жироной» доступна на спортивном портале LiveResult.

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