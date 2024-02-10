Беллингем стал единоличным лидером снайперской гонки в Ла Лиге

Полузащитник мадридского «Реала» Джуд Беллингем отметился забитым мячом в матче против «Жироны».

В эти минуты «Реал» принимает «Жирону» в рамках матча 24-го тура чемпионата Испании. После первого тайма «сливочные» впереди – 2:0. Автором первого гола стал Винисиус Жуниор, а вот второй мяч команды забил Беллингем.

Для англичанина данный гол стал уже 15-м в этом розыгрыше Ла Лиги. Стоит сказать, что благодаря очередному забитому мячу Беллингему удалось вернуться на вершину рейтинга лучших бомбардиров чемпионата. На второй строчке сейчас находится форвард «Жироны» Артём Довбик, а также нападающий «Хетафе» Борха Майораль. На счету обоих футболистов по 14 голов.

Следить за ходом событий матча «Реал» - «Жирона» можно в текстовой трансляции на портале LiveResult.