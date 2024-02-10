«Реал Сосьедад» дома уступил «Осасуне»

В 24-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Осасуну» и не смог превратить в голы свой перевес. На 49-й минуте у гостей сработал корнер, и Анте Будимир ударом головой забил победный мяч. Такефуса Кубо мог сразу сравнивать, но не попал в створ. Еще одна его попытка - парирована угроза.
Баски остаются седьмыми, соперник - 11-й. Арсен Захарян провел на поле час, выполнял угловые и штрафные, а также дважды выводил партнеров на опасные удары.
Протокол игры
|49'Будимир Анте (0:1)
Ремиро Алехандро•Арамбуру Джон72' (Траоре Амари (72') •Субельдия Игор•Пачеко Хон•Галан Хави•Мерино Микель62' (Барренечеа Андер (62') •Субименди Мартин•Кубо Такефуса•Туррьентес Беньят72' (Оласагасти Хон (72') •Захарян Арсен62' (Умар Садик (62') •Андре Силва62' (Браис Мендес (62')
Эррера Серхио•Унаи Гарсия80' (Катена Алехандро (80') •Гарсия Давид III•Эррандо Хорхе•Аресо Хесус•Мохика Хоан73' (Круз Хуан (73') •Монкайола Хон74' (Ибаньес Пабло (74') •Торро Лукас•Орос Аймар•Пенья Рубен65' (Гарсия Рубен (65') •Будимир Анте74' (Гарсия Рауль (74')
10 февраля. Стадион "Реале Арена".
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