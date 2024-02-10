«Реал Сосьедад» дома уступил «Осасуне»

В 24-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Осасуну» и не смог превратить в голы свой перевес. На 49-й минуте у гостей сработал корнер, и Анте Будимир ударом головой забил победный мяч. Такефуса Кубо мог сразу сравнивать, но не попал в створ. Еще одна его попытка - парирована угроза.

Баски остаются седьмыми, соперник - 11-й. Арсен Захарян провел на поле час, выполнял угловые и штрафные, а также дважды выводил партнеров на опасные удары.