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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Реал Сосьедад» дома уступил «Осасуне»

10 Февраля 2024 • 20:22 Комментировать (1)
Реал Сосьедад
0:1
Осасуна
окончен

В 24-м туре Ла Лиги «Реал Сосьедад» принимал «Осасуну» и не смог превратить в голы свой перевес. На 49-й минуте у гостей сработал корнер, и Анте Будимир ударом головой забил победный мяч. Такефуса Кубо мог сразу сравнивать, но не попал в створ. Еще одна его попытка - парирована угроза.

Баски остаются седьмыми, соперник - 11-й. Арсен Захарян провел на поле час, выполнял угловые и штрафные, а также дважды выводил партнеров на опасные удары.

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:1Осасуна
  49'Будимир Анте (0:1)
Ремиро АлехандроАрамбуру Джон 72' (Траоре Амари ( 72') Субельдия ИгорПачеко ХонГалан ХавиМерино Микель 62' (Барренечеа Андер ( 62') Субименди МартинКубо ТакефусаТуррьентес Беньят 72' (Оласагасти Хон ( 72') Захарян Арсен 62' (Умар Садик ( 62') Андре Силва 62' (Браис Мендес ( 62')
Запасные: Урко ГонсалесМарреро УнаиМарин ПаблоДжон Мартин ВисентеМагунаселая ХонЛе Норман РобенРуперес Иньяки
Эррера СерхиоУнаи Гарсия 80' (Катена Алехандро ( 80') Гарсия Давид IIIЭррандо ХорхеАресо ХесусМохика Хоан 73' (Круз Хуан ( 73') Монкайола Хон 74' (Ибаньес Пабло ( 74') Торро ЛукасОрос АймарПенья Рубен 65' (Гарсия Рубен ( 65') Будимир Анте 74' (Гарсия Рауль ( 74')
Запасные: Гомес МойсесВаленсия ПаблоАйтор ФернандесМуньос ИкерБарха Энрике
10 февраля. Стадион "Реале Арена".

 

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Евро-Футбол.Ру,
Осасуна Реал Сосьедад

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Комментарии (1) Все комментарии
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Leonardis
10 Февраля 2024 в 20:50
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