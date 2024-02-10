Захарян в 25-й раз подряд ушёл с поля без голов

Российский полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян продлил свою безголевую серию в Испании до 25 матчей.

В эти минуты «Реал Сосьедад» принимает у себя дома «Осасуну» в рамках матча 24-го тура чемпионата Испании. 20-летний Захарян попал в стартовый состав сан-себастьянцев и провел на поле 61 минуту, не сумев отметиться результативными действиями.

Напомним, Захарян перебрался в «Реал Сосьедад» из «Динамо» прошлым летом. В составе испанского коллектива хавбек принял участие в 25 матчах во всех турнирах и оформил один ассист.

На данный момент «Реал Сосьедад» проигрывает на своем поле «Осасуне» со счетом 0:1.