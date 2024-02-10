Появилось фото новой формы «Барселоны»

В сети появилась фотография формы, в которой «Барселона» будет выступить в следующем сезоне. Фото было показано на страничке fcbarcelonacollection.com.

Футболка «Барселоны» навеивает воспоминания – в похожей форме команда играла в конце прошлого века. На внутренней части футболки можно заметить число 125. Как известно, в ноябре исполнится 125 лет с момента основания «Барселоны».

На текущий момент «Барселона» занимает третье место в турнирной таблице чемпионата Испании. Ближайший матч команда Хави проведёт 11 февраля – против «Гранады» на своём поле. Стартовый свисток прозвучит в 23:00 по московскому времени.