Зимнее трансферное окно в Европе закрылось, и топ-клубы теперь строят планы на трансферное лето. Как сообщает TodoFichajes, на радаре «Барселоны» и «Атлетико» находится полузащитник Гидо Родригес из «Бетиса». Действующий контракт 29-летнего аргентинца рассчитан до конца сезона, то есть летом подписать его можно будет бесплатно.

В то же время отмечается, что Гидо Родригес также интересен клубам из Англии. Они делали предложения по игроку зимой, но «Бетис» игрока не отпустил.

Гидо Родригес в конце 2022 года стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины. При этом на катарском мундиале полузащитник вышел на поле лишь в одном из матчей.