​Карвахаль и Тчуамени – в центре обороны: «Реал» назвал состав на игру с «Жироной»

В субботу вечером в чемпионате Испании пройдёт матч между «Реалом» и «Жироной». Наставник мадридской команды Карло Анчелотти включил в стартовый состав таких игроков:

Лунин, Васкес, Карвахаль, Тчуамени, Менди, Камавинга, Кроос, Вальверде, Родриго, Беллингем, Винисиус Жуниор.

В центре обороны «Реала» сыграют Дани Карвахаль и Орельен Тчуамени. Как известно, все четыре центральных защитника «сливочных» сейчас травмированы.

Матч Ла Лиги между «Реалом» и «Жироной» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции.