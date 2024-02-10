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Чемпионат Испании. Ла Лига

Мостовой не верит в «Жирону» в матче с «Реалом»

10 Февраля 2024 • 18:12 Комментировать
Реал Мадрид
...
Жирона
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Через 1 ч. 18 мин.

Бывший игрок испанской «Сельты» Александр Мостовой высказался о предстоящем матче Ла Лиги между «Реалом» и «Жироной».

— «Реал» принимает «Жирону», которая является открытием всего европейского футбола. Это команда, которая на протяжении длительного времени лидировала в Ла Лиге, такого не было с моих времен. «Жироной» все восхищаются, но сейчас они немножко притормозили, поэтому думаю, что «Реал» возьмет свое и выиграет со счетом 2:1, — сказал Мостовой в голосовом сообщении в своем телеграм-канале.

Встреча 24-го тура чемпионата Испании между «Реалом» и «Жироной» пройдет сегодня, 10 февраля. Начало матча запланировано на 20:30 по мск. За всеми событиями игры можно будет следить в текстовой онлайн-трансляции на портале LiveResult.

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