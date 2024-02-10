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Чемпионат Испании. Ла Лига

«Алавес» с «Вильярреалом» набрали по очку

10 Февраля 2024 • 18:10 Комментировать
Алавес
1:1
Вильярреал

Середняки Ла Лиги «Алавес» и «Вильярреал» провели матч 24-го тура. Игра шла примерно на равных и закончилась вничью. Уже на восьмой минуте Хон Гуриди запустил мяч в штангу. «Алавес» свой стартовый натиск завершил результативным ударом, когда Алекс Сола навесил, а Сэмюэль Омородион головой отправил мяч в сетку. Херард Морено едва не отличился, но мяч на ленточке остановил защитник. А вот Хорхе Куэнка свой шанс не упустил, также пробив головой, - 1:1. Карлос Висенте мог выводить хозяев вперед, но удар головой был немного неточным.

И все же больше опасных моментов не было, «Алавес» вышел на чистое 11-е место, а противник - на 13-е.

Протокол игры  
Алавес1:1Вильярреал
(1:0) Омородион Сэмюэль25'  
  42'Куэнка Хорхе (1:1)
Сивера АнтониоГоросабел АндониАбкар АбделькабирМарин Рафа 15' (Дуарте Рубен ( 15') Хави Лопеc 69' (Висенте Карлос ( 69') Гевара АндерБланко АнтониоСола АлексГуриди Хон 86' (Реббах Абдеррахман ( 86') Риоха Луис 86' (Хаджи Янис ( 86') Омородион Сэмюэль
Запасные: Кике ГарсияМуньос ЭгоитзАлькаин ЧеберМендес ТомасОвоно ХесусСимеоне ДжулианоПаничелли ХоакинПарада Виктор
Йоргенсен ФилипФемения КикоАльбиоль РаульМоскера ЙерсонКуэнка Хорхе  44'Ахомач Илиас 85' (Моралес Луис ( 85') Комесанья СантиКоклен Франсис 80' (Капу Этьен ( 80') Баэна Алехандро 79' (Морено Альберто ( 79') Морено Херард 74' (Гуэдеш Гонсалу ( 74') Сорлот Александр  71'
Запасные: Рейна ПепеМанди АиссаТригерос МануэльТраоре Бертран
10 февраля. Стадион "Мендисорроса".

 

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