«Алавес» с «Вильярреалом» набрали по очку

Середняки Ла Лиги «Алавес» и «Вильярреал» провели матч 24-го тура. Игра шла примерно на равных и закончилась вничью. Уже на восьмой минуте Хон Гуриди запустил мяч в штангу. «Алавес» свой стартовый натиск завершил результативным ударом, когда Алекс Сола навесил, а Сэмюэль Омородион головой отправил мяч в сетку. Херард Морено едва не отличился, но мяч на ленточке остановил защитник. А вот Хорхе Куэнка свой шанс не упустил, также пробив головой, - 1:1. Карлос Висенте мог выводить хозяев вперед, но удар головой был немного неточным.
И все же больше опасных моментов не было, «Алавес» вышел на чистое 11-е место, а противник - на 13-е.
Протокол игры
|(1:0) Омородион Сэмюэль25'
|42'Куэнка Хорхе (1:1)
Сивера Антонио•Горосабел Андони•Абкар Абделькабир•Марин Рафа15' (Дуарте Рубен (15') •Хави Лопеc69' (Висенте Карлос (69') •Гевара Андер•Бланко Антонио•Сола Алекс•Гуриди Хон86' (Реббах Абдеррахман (86') •Риоха Луис86' (Хаджи Янис (86') •Омородион Сэмюэль
Йоргенсен Филип•Фемения Кико•Альбиоль Рауль•Москера Йерсон•Куэнка Хорхе• 44'Ахомач Илиас85' (Моралес Луис (85') •Комесанья Санти•Коклен Франсис80' (Капу Этьен (80') •Баэна Алехандро79' (Морено Альберто (79') •Морено Херард74' (Гуэдеш Гонсалу (74') •Сорлот Александр 71'
Запасные: Рейна Пепе•Манди Аисса•Тригерос Мануэль•Траоре Бертран
10 февраля. Стадион "Мендисорроса".
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