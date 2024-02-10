«Алавес» с «Вильярреалом» набрали по очку

Середняки Ла Лиги «Алавес» и «Вильярреал» провели матч 24-го тура. Игра шла примерно на равных и закончилась вничью. Уже на восьмой минуте Хон Гуриди запустил мяч в штангу. «Алавес» свой стартовый натиск завершил результативным ударом, когда Алекс Сола навесил, а Сэмюэль Омородион головой отправил мяч в сетку. Херард Морено едва не отличился, но мяч на ленточке остановил защитник. А вот Хорхе Куэнка свой шанс не упустил, также пробив головой, - 1:1. Карлос Висенте мог выводить хозяев вперед, но удар головой был немного неточным.

И все же больше опасных моментов не было, «Алавес» вышел на чистое 11-е место, а противник - на 13-е.