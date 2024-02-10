Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Осасуной»

Российской полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче Ла Лиги против «Осасуны».

Полностью стартовый состав «Реал Сосьедада» выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Галан, Пачеко, Субельдия, Арамбуру, Туррьентес, Мерино, Субеменди, Захарян, Андре Силва, Кубо.

В текущем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 24 матчах за «Реал Сосьедад», в которых сделал один голевой пас.

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Осасуной» состоится сегодня, 10 февраля. Старт поединка запланирован на 18:15 по московскому времени.