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Чемпионат Испании. Ла Лига

Захарян — в стартовом составе «Реал Сосьедада» на матч с «Осасуной»

10 Февраля 2024 • 17:22 Комментировать
Реал Сосьедад
0:0
Осасуна
1 1.88 X 3.20 2 5.20
1-й тайм

Российской полузащитник «Реал Сосьедада» Арсен Захарян с первых минут выйдет на поле в предстоящем матче Ла Лиги против «Осасуны».

Полностью стартовый состав «Реал Сосьедада» выглядит следующим образом: Ремиро (вр), Галан, Пачеко, Субельдия, Арамбуру, Туррьентес, Мерино, Субеменди, Захарян, Андре Силва, Кубо.

В текущем сезоне 20-летний Захарян принял участие в 24 матчах за «Реал Сосьедад», в которых сделал один голевой пас.

Матч 24-го тура чемпионата Испании между «Реал Сосьедадом» и «Осасуной» состоится сегодня, 10 февраля. Старт поединка запланирован на 18:15 по московскому времени.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Сосьедад Арсен Захарян

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