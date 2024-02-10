Названы сроки восстановления Рюдигера

Защитник Антонио Рюдигер не поможет «Реалу» в субботнем матче против «Жироны». Мадридский клуб в субботу объявил о том, что немецкий футболист снова недоступен из-за мышечной травмы.

Как сообщает The Athletic, в клубе сроки восстановления Рюдигера оценивают в две недели. Таким образом, футболист сможет вернуться на поле приблизительно в конце февраля.

Матч чемпионата Испании между «Реалом» и «Жироной» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Все центральные защитники «Реала» травмированы перед игрой с «Жироной»