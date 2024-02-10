Хави рассказал, повлияет ли возвращение Рафиньи на игровое время Ямаля

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал, как повлияет на игровое время вингера Ламина Ямаля возвращение более опытного Рафиньи Диаса, который недавно восстановился после травмы.

«Игровое время Ямаля после возвращения Рафиньи? Эти футболисты могут находиться на поле одновременно. Это правда, что Ламин получает много игровых минут, но он их заслужил. На этой неделе Рафинья и Ямаль оба хорошо тренировались», – сказал Хави на пресс-конференции.

16-летний Ямаль в нынешнем розыгрыше чемпионата Испании отметился одним голом и двумя ассистами. 27-летний Рафинья имеет на счету 3 гола и 5 результативных передач в Ла Лиге.