Хави: «Моя повседневная жизнь не изменилась после решения об уходе»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес заявил о том, что его повседневная жизнь никак не изменилась после решения покинуть команду в конце сезона.

«Моя повседневная жизнь не изменилась после решения об уходе. У меня дружеские отношения со спортивным директором Деку несмотря на то, что в прессе утверждают об обратном. Если он спрашивает меня о планировании на следующий сезон, я делюсь своим мнением. После решения об уходе я стал даже более мотивированным», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, фаворитом на пост нового тренера «Барселоны» пока считается бывший наставник мюнхенской «Баварии» Ханс-Дитер Флик.