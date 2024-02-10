​Из «Реала» может уйти защитник

В летнее трансферное окно состав «Реала» может измениться. Как сообщает The Athletic, из клуба может уйти левый защитник Ферлан Менди. Подтолкнуть 28-летнего футболиста к уходу из стана «сливочных» может подписание Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Ранее сообщалось, что мадридскому клубу очень интересен канадский футболист.

Ферлан Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года после трансфера из «Лиона». С тех пор защитник провёл за мадридский клуб 154 матча, в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Менди в 20 миллионов евро.

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