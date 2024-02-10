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​Из «Реала» может уйти защитник

10 Февраля 2024 • 16:27 Комментировать (1)

В летнее трансферное окно состав «Реала» может измениться. Как сообщает The Athletic, из клуба может уйти левый защитник Ферлан Менди. Подтолкнуть 28-летнего футболиста к уходу из стана «сливочных» может подписание Альфонсо Дэвиса из «Баварии». Ранее сообщалось, что мадридскому клубу очень интересен канадский футболист.

Ферлан Менди выступает за «Реал» с лета 2019 года после трансфера из «Лиона». С тех пор защитник провёл за мадридский клуб 154 матча, в которых забил шесть голов и отдал десять результативных передач. Специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают Менди в 20 миллионов евро.

«Реал» запланировал три громких трансфера на лето – озвучены фамилии

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Реал Мадрид Ферлан Менди Альфонсо Дэвис трансферы футбола - лето 2024 ещё теги
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Комментарии (1) Все комментарии
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Artur_Morgan.95
10 Февраля 2024 в 16:53
Менди сильно сдал, уже не заиграет как раньше, надо продавать. а Дэвиса если заполучат будет шикарно, на много лет закроет фланг, сильный игрок
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