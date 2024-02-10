Хави: «Кристенсен – очень универсальный игрок, он может закрыть несколько позиций»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес высказался о навыках центрального защитника Андреаса Кристенсена. Напомним, датчанин также способен сыграть на фланге обороны, а также на позиции опорного полузащитника.

«Способность Кристенсена сыграть на позиции опорника очень нам помогает. Это даёт нам дополнительный вариант. Адреас – очень универсальный футболист, который способен закрыть многие позиции», – дал понять Хави на пресс-конференции.

Ранее ходили слухи о том, что ближайшим летом «Барселона» может продать Кристенсена в другую команду. Датчанин присоединился к «сине-гранатовым» летом 2022 года из «Челси» на правах свободного агента.