Хави оценил важность тер Штегена для «Барселоны»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес оценил, насколько важным футболистом для его команды является вратарь Марк-Андре тер Штеген. Напомним, немец восстановился после травмы и готов сыграть в ближайшем матче чемпионата Испании против «Гранады». Ранее вратарь пропустил более двух месяцев из-за проблем со спиной.

«Тер Штеген – фундаментальный футболист для «Барселоны». Нужно отдать должное Иньяки Пенье, который проделал отличную работу и доказал, что является надёжным вратарём. Он очень рад за тер Штегена», – сказал Хави на пресс-конференции.

Напомним, Марк-Андре выступает за «Барселону» с 2014 года, когда перешёл из «Боруссии» Мёнхенгладбах.