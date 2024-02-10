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Хави: «Восстановление Гави проходит лучше, чем ожидалось»

10 Февраля 2024 • 16:08 Комментировать
Барселона
...
Гранада
1 1.20 X 7.20 2 12.00
11.02 23:00

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился информацией о том, как проходит восстановление полузащитника Гави, который в конце осени получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя до конца сезона.

«Восстановление Гави проходит лучше, чем ожидалось, всё идёт очень хорошо. Он бы хотел быть сейчас с командой. Я часто вижу его в окружении товарищей, он очень важный игрок для раздевалки», – сказал Хави на пресс-конференции.

В январе «Барселона» хотела пригласить нового полузащитника на замену Гави, но у руководства не удалось оформить какой-либо трансфер из-за финансовых проблем.

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