Хави: «Восстановление Гави проходит лучше, чем ожидалось»

Наставник каталонской «Барселоны» Хави Эрнандес поделился информацией о том, как проходит восстановление полузащитника Гави, который в конце осени получил травму крестообразных связок колена и выбыл из строя до конца сезона.

«Восстановление Гави проходит лучше, чем ожидалось, всё идёт очень хорошо. Он бы хотел быть сейчас с командой. Я часто вижу его в окружении товарищей, он очень важный игрок для раздевалки», – сказал Хави на пресс-конференции.

В январе «Барселона» хотела пригласить нового полузащитника на замену Гави, но у руководства не удалось оформить какой-либо трансфер из-за финансовых проблем.