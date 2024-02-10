Хави: «Я советую клубу продлить контракт с Роберто»

Наставник «Барселоны» Хави Эрнандес посоветовал руководству клуба продлить контракт с капитаном Серхи Роберто. Напомним, у опытного испанца по окончании сезона истекает соглашение с «сине-гранатовыми».

«Я советую клубу продлить контракт с Роберто. Для меня это очень важный игрок, поэтому я дал руководству именно такую рекомендацию. Тем не менее, не мне решать эту ситуацию», – сказал Хави на пресс-конференции.

Отметим, что Эрнандес оставит пост главного тренера «Барселоны» по окончании сезона. Об этом специалист уже объявил официально на пресс-конференции после игры с «Вильярреалом».