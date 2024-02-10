Хави рассказал, смогут ли Рафинья и Роберто сыграть против «Гранады»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес рассказал о кадровой ситуации в клубе в преддверии матча с «Гранадой» в чемпионате Испании.

«Рафинья доступен на матч с «Гранадой». Он очень хорошо восстановился. Его менталитет такой же, каким и был до травмы. Что касается Роберто, он не сможет сыграть завтра. Давайте надеяться, что он будет доступен на следующую игру», – сказал Хави на пресс-конференции.

Рафинью в последнее время вчё чаще связывают с уходом из «Барселоны» ближайшим летом. Роберто в конце сезона может стать свободным агентом, ведь у него истекает контракт с каталонским клубом.