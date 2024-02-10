Хави: «Реал» или «Жирона» точно потеряют очки, мы можем сократить отставание от одной из команд»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес выразил надежду, что его команда сможет сократить отставание от мадридского «Реала» или «Жирона». Напомним, эти команды сегодня сыграют между собой в чемпионате Испании.

«Реал» или «Жирона» точно потеряют очки, мы можем сократить отставание от одной из команд. Главное, чтобы с нами не случилось то же самое, что в матче с «Вильярреалом», – сказал Хави на пресс-конференции.

«Барселона» располагается на третьем месте в Ла Лиге, «Жирона» опережает «сине-гранатовых» на 6 очков, а лидирующий «Реал» – на 8. В этом туре чемпионата «Барселона» сыграет с «Гранадой» на своём поле.