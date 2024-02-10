Хави вновь объяснил, почему решил покинуть «Барселону»

Главный тренер «Барселоны» Хави Эрнандес в очередной раз раскрыл причины, по которым принял решение покинуть команду по окончании сезона.

«Почему я решил уйти? Я уже дал понять: мой выбор не должен ни на что повлиять внутри клуба. Решение было правильным, ведь команда нуждалась в смене динамики. Наблюдая за реакцией футболистов, я понимаю, что принял правильное решение. В глобальном плане оно ничего не изменит», – объяснил Хави на пресс-конференции.

Новым тренером «Барселоны» может стать Ханс-Дитер Флик, который ранее возглавлял мюнхенскую «Баварию» и сборную Германии. Немецкий специалист уже начал учить испанский язык.