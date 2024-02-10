​Суд обязал «Барселону» выплатить крупную сумму денег

Национальный суд Испании оставил в силе наказание, которое на «Барселону» в 2020 году наложил Центральный экономический административный суд. «Сине-гранатовых» обязали выплатить 22,7 миллиона евро за ошибки при уплате налогов на агентские сборы игроков в период с 2012 по 2015 год.

«Барселона» не планирует сдаваться – клуб уже сообщил о намерении подать апелляцию на решение Национального суда в Верховный суд Испании. В каталонском клубе «удивлены» последним решением.

Ближайший матч чемпионата Испании «Барселона» проведёт 11 февраля – против «Гранады» на своём поле.