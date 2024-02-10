Гутьеррес предпочитает вернуться в «Реал», нежели перейти в другой топ-клуб

Левый защитник «Жироны» Мигель Гутьеррес в обозримом будущем хотел бы вернуться в мадридский «Реал». По информации от журналиста Маттео Моретто, 22-летний испанец мечтает о возвращении на «Сантьяго Бернабеу».

Сообщается, что Гутьеррес находится в сфере интересов других топ-клубов. Ранее испанца связывали с трансфером в мюнхенскую «Баварию». Тем не менее, Мигель хочет перейти именно в мадридский «Реал».

Напомним, сегодня вечером Гутьеррес в составе «Жироны» сыграет против «Реала» на «Сантьяго Бернабеу». Если каталонцы обыграют своих соперников, команда вернётся на первую строчку в турнирной таблице.