​Все центральные защитники «Реала» травмированы перед игрой с «Жироной»

В субботу вечером «Реал», лидер Ла Лиги, проведёт домашний матч против сенсационной «Жироны». Каталонцы в этом сезоне удивляют – они идут вторыми, отставая от «сливочных» всего лишь на два очка.

Перед игрой с «Жироной» все центральные защитники «Реала» травмированы. В мадридском клубе надеялись на восстановление Антонио Рюдигера, ведь накануне он тренировался. Впрочем, у немца снова выявили травму.

Начо Фернандес тоже недоступен – он вернётся в строй к вторничному матчу Лиги чемпионов. Что касается Давида Алабы и Эдера Милитао, то они давно пребывают в лазарете с серьёзными травмами.

Не пропустите текстовую трансляцию матча «Реал» - «Жирона».