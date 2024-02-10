​«Реал» сделал важное заявление о Рюдигере

«Реал» на страницах своего официального сайта опубликовал заявление, касающееся защитника Антонио Рюдигера. В субботу медицинская служба клуба обследовала футболиста, и у него выявили травму мышцы левого бедра. Сроки восстановления Рюдигера не называются.

Ранее Карло Анчелотти говорил, что состояние Рюдигера будет оценено непосредственно перед матчем против «Жироны». Теперь, судя по всему, немец получил ещё одну травму.

Матч между «Реалом» и «Жироной» стартует в 20:30 по московскому времени. Следить за развитием событий на футбольном поле во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.