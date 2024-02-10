Анчелотти рассказал, когда Начо вернётся в строй

Наставник мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, когда центральный защитник Начо Фернандес должен вернуться в строй. Ожидается, что испанский футболист должен помочь своей команде в первом матче с «РБ Лейпцигом» в ⅛ финала Лиги чемпионов, который состоится в ближайший вторник.

«Начо вернётся в состав в матче против «РБ Лейпцига» во вторник, с «Жироной» он сыграть не сможет», – дал понять Анчелотти на пресс-конференции.

Отметим, что у 34-летнего Начо по окончании нынешнего сезона истекает контракт с мадридским «Реалом». Вполне вероятно, что воспитанник «сливочных» покинет клуб на правах свободного агента.